ريم مصطفي تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


وظهرت ريم بالصورة بإطلالة جذابة وتركت شعرها الأشقر منسدلاً ووضعت ميكب جرئ يبرز جمالها. 


وعلقت ريم علي الصورة وكتبت : كن قوياً .. كن بلا خوف.. كن جميلاً وآمن أن كل شيء ممكن عندما يكون لديك الأشخاص المناسبين.


وتفاعل الكثير من محبيها مع الصورة وعلق أحد المتابعين "واخدة قلبي وعقلي بحبك".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى مشاركتها في فيلم "ديدو" مع كريم فهمي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني، وهو من تأليف كريم فهمي.


ومسلسل " شديد الخطورة" ، وتجسد خلاله شخصية فتاة تدعى "نور" وهي خبيرة أمن معلوماتي من الدرجة الأولى في شركة "تداول" للأوراق المالية وهى شخصية عنيدة، طموحة، رومانسية، ذكية، قوية وتلتقى "مالك" - أحمد العوضى وناهد رشدي تكون والدته، وبعدها تبدأ المغامرات.


مسلسل "شديد الخطورة" من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفي ورياض الخولي، هادى الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجي.

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