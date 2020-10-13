صراع ناري بين يوفنتوس وسان جيرمان على نجم الريال

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وجود منافسة قوية بين يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي على ضم صفقة نجم ريال مدريد الإسباني.









وقال برنامج " الشرنجيتو " أن إدارة الريال لم تتواصل مع سيرجيو راموس نجم الفريق لتجديد تعاقده مع الفريق الأمر الذي زاد من قلق الجماهير حيث لم تقم الإدارة بإبرام أي صفقات خلال موسم الإنتقالات الصيفية المُنصرم.









في الوقت الذي تجاهلت فيه الإدارة أيضاً تجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال الصيف القادم وأبزر هؤلاء اللاعبين سيرجيو راموس قائد الملكي.









وأشار البرنامج إلى أن الإسباني لديه عرض من يوفنتوس الإيطالي لمجاوره زميله السابق في الملكي كريستيانو رونالدو.









في الوقت الذي ستتواصل فيه إدارة النادي الفرنسي باريس سان جيرمان لمعرفة طلبات اللاعب قبل الدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه.



