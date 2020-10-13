سعيد باللعب بجانبه.. فيرمينو يتغنى بمحمد صلاح

أشاد الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بأداء زميله في الفريق الدولي المصري محمد صلاح.









وتزامل الثنائي منذ ثلاثة مواسم بعد أن إنتقل مو للريدز قادماً من روما حيث صرح البرازيلي خلال تصريحات نشرها موقع الفيفا وقال: " معجب بأداء صلاح للغاية ، أحب أن ألعب بجواره خاصةً أنه قادر على تسجيل الكثير من الأهداف".









وتابع: " صلاح يتحلى بالجدية الكبيرة في التدريبات الأمر الذي يجعله لائق بدنياً في المباريات الكبرى وبالطبع أشعر بسعادة كبيرة كونني أشاركه مركز الهجوم في فريق كبير مثل ليفربول".









يُذكر أن فيرمينيو يتواجد حالياً مع منتخب البرازيل وشارك في المباراة الأولى ضد بوليفيا ونجح في تسجيل هدف ويستعد لمواجهة منتخب بيرو غداً الأربعاء.







