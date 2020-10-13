سعيد باللعب بجانبه.. فيرمينو يتغنى بمحمد صلاح

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أشاد الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بأداء زميله في الفريق الدولي المصري محمد صلاح.


وتزامل الثنائي منذ ثلاثة مواسم بعد أن إنتقل مو للريدز قادماً من روما حيث صرح البرازيلي خلال تصريحات نشرها موقع الفيفا وقال: " معجب بأداء صلاح للغاية ، أحب أن ألعب بجواره خاصةً أنه قادر على تسجيل الكثير من الأهداف".


وتابع: " صلاح يتحلى بالجدية الكبيرة في التدريبات الأمر الذي يجعله لائق بدنياً في المباريات الكبرى وبالطبع أشعر بسعادة كبيرة كونني أشاركه مركز الهجوم في فريق كبير مثل ليفربول".


يُذكر أن فيرمينيو يتواجد حالياً مع منتخب البرازيل وشارك في المباراة الأولى ضد بوليفيا ونجح في تسجيل هدف ويستعد لمواجهة منتخب بيرو غداً الأربعاء.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول فيرمينيو

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 9 ساعات

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

منذ ساعة و 8 دقيقة

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ حوالي 4 ساعات

المولد النبوي 2020.. 7 بشائر سارة بشأن الحلويات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

إدارة الرجاء المغربي ترفض طلب الزمالك بشأن أحداد

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 12 ساعة

سر تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 3 ساعات

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

كوتينهو كلمة السر في تعاقد برشلونة مع زميل صلاح

فيرمينيو ينهي صيامه التهديفي مع ليفربول

محمد صلاح يوجه رسالة خاصة لـ"فيرمينو" (صورة)

فيرمينيو ينتقد محمد صلاح بشكل غريب

صدمة في ليفربول بسبب فيرمينيو

أخبار ليفربول اليوم 5 نوفمبر: مطالبات بعدم إشراك محمد صلاح ضد جينك.. وتصريح مثير من مانى إلى الملك المصري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»