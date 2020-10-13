عاجل.. إصابة كريستانو رونالدو بفيروس كورونا





أعلن ‏الاتحاد البرتغالي لكرة القدم منذ قليل عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وقال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم انه سيتم عزل لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي لمدة 14 يوم بعد تأكيد إصابته بالفيروس المستجد.





ومن المقرر أن يغيب كريستانو رونالدو عن مواجهة فريق نادي يوفنتوس المقبلة أمام كورتوني ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز يوم السبت المقبل.





كما يغيب عن مواجهة السيدة العجوز الأولي ببطولة دروي أبطال أوروبا أمام دينامو كييف الأوكراني، وسيكون هناك شكوك حول لحاقه بالمباراة الثانية أمام برشلونة الإسباني بالجولة الثانية لدور المجموعات من عمر البطولة الأوربية.



