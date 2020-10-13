الرجاء يسابق الزمن لتجهيز ثلاثي الفريق لمواجهة الزمالك









كثف الجهاز الطبي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي جهوده لاستعادة 3 من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك المقبلة فى ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الثلاثاء أن نادي الرجاء يسابق الزمن لاستعادة كل من عبد الرحيم شاكير وعبد الجليل جبيرة، والليبي سند الورفلي قبل مواجهة الزمالك المقبلة.





وأضافت التقارير أن الثلاث لاعبين تعرضوا لإصابات فى المواجهة السابقة بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري المغربي الممتاز والتي توج فيها الرجاء باللقب.





ومن المقرر أن يواجه الرجاء نظيره الزمالك مساء يوم الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالمغرب.



