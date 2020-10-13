أحمد حسن : بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

توقع أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب الثنائي المغربي الوداد والرجاء.









وفي تصريحات عبر راديو مصر قال الصقر: " أتمنى أن يكون النهائي مصرياً خالصاً كما أتمنى تأهل فريق نادي بيراميدز لنهائي الكونفدرالية ".









وعن تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم نجم المقاصة أكد " الأهلي دائماً ما يرفض مزاحمة بيراميدز على الصفقات تجنباً لحدوث أي مشاكل ".









وواصل: " محمد إبراهيم من اللاعبين الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز مثل الجناح وصانع الألعاب لذى رأت الإدارة أن عودة ناصر ماهر ستكون أكثر فائدة".









يُذكر أن إدارة النادي الأهلي قد أبلغت المقاصة التراجع عن ضم محمد إبراهيم في ظل وجود أنباء عن توقيع محمد إبراهيم لنادي بيراميدز.











