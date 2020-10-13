البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل مع ترقب نتائج الأعمال

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:58 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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تترقب البورصة الأمريكية بداية موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية، لتتراجع في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفعت أرباح وإيرادات "جي بي مورجان" بأكثر من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري بدعم إيرادات التداول.

ومع زيادة تدفقات الدخل الثابت، حققت "بلاك روك" نتائج أعمال أفضل من التوقعات.

في حين سجلت "دلتا إيرلاينز" خسائر بقيمة 5.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، كما تراجعت الإيرادات بنسبة 75 بالمائة.

ويترقب المستثمرون تطورات محادثات صفقة التحفيز الأمريكية التي لا تزال متعثرة حتى الآن.

وفي بيانات اقتصادية، تباطأ نمو معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 28769 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3528 نقطة، واستقر "ناسداك" عند 11875 نقطة.

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