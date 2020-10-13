الإمارات تسجل 1315 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:18 م
كورونا الامارات
كورونا الامارات
وكالات
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة ليصل إجمالي حالات الإصابة 108 آلاف و608 حالات.

 

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء- أن 1452 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليصل مجموع حالات الشفاء 100 ألف و7 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 448 حالة.

 

وأشارت الوزارة إلى إجراء 96 ألفا و989 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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كوفيد 19 فيروس كورونا المستجد الامارات

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