عاجل.. إصابة محمود الليثي وزوجته ووالداته بفيروس كورونا





وأوضح الليثي ذلك في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





وكتب: عندي كورونا بقالي اكتر من عشر أيام و حالتي مستقره الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجتي لان حالتهم غير مستقره و محتاجين دعاء و اسف لو حد اتصل و مردتش.





يذكر أن آخر أعمال محمود مسلسل "مملكة إبليس"من تأليف محمد أمين راضى، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجناينى. ومن بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبرى فواز، كريم قاسم، إيمان العاصى، نانسى السيد، أسماء جلال، خالد أنور.

أعلن الفنان محمود الليثي، عن إصابته هو وزوجته، ووالداته، بفيروس كورونا المستجد والذي يجتاح العالم حالياً.