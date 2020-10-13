ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ وسط ضعف ملحوظ للاقتصاد مع تعافيه التدريجي من الركود جراء جائحة كوفيد-19.





وبحسب (رويترز) قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعدما كسب 0.4 بالمئة في أغسطس.





وتقدم المؤشر 0.6 بالمئة في شهري يونيو ويوليو عقب انخفاض في الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة توقف الأنشطة لاحتواء تفشي كورونا مما أضر بالطلب.





وفي 12 شهرا حتى سبتمبر، ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة بعد زيادة 1.3 بالمئة في أغسطس. وتوقع اقتصاديون أن يصعد المؤشر 0.2 في سبتمبر و1.4 بالمئة على أساس سنوي.