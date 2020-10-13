البنك المركزي الروسي يدرس طرح الروبل رقمي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
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قال البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء، إنه يدرس إصدار روبل رقمي إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي حاليا لتسهيل مدفوعات للأفراد والشركات.

وأضاف البنك أن العملة الرقمية الجديدة ستحتاج بنية تحتية جديدة للمدفوعات مما يعزز قوة نظام المدفوعات في روسيا في نهاية المطاف.

وذكر في تقرير يمهد السبيل لبحث الأمر “الروبل الرقمي، في حالة تطبيقه، سيجمع بين مزايا وخصائص العملة النقدية وغير النقدية”.

وقال البنك إنه يدرس إمكانيات وآفاق الروبل الرقمي وإن من السابق لأوانه وضع جدول زمني محدد لإطلاق المشروع.


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