تراجع معدلات التضخم في ألمانيا إلى ما دون صفر

انخفضت معدلات التضخم في ألمانيا في شهر سبتمبر الماضي إلى ما دون الصفر مجددا بسبب تخفيض ضريبة القيمة المضافة.





وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بمدينة فيسبادن اليوم أن أسعار المستهلكين في ألمانيا تراجعت الشهر الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.





وأكد المكتب بهذا الإعلان تقديرا أوليا أشار إلى انخفاض معدلات التضخم في الشهر الماضي.





وكانت آخر مرة تسجل فيها معدلات التضخم تراجعا أقوى من هذه النسبة المذكورة، في يناير 2016، عندما وصل التراجع إلى سالب 0.3%.





وهذه هي ثاني مرة تسجل فيها معدلات التضخم السنوي في ألمانيا قيمة سلبية خلال العام الجاري، حيث كانت بلغت سالب 0.1% في يوليو الماضي.





ولا يزال التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة يؤثر على ارتفاع الأسعار، حيث كانت الحكومة قررت تخفيض هذه الضريبة في يوليو الماضي لمدة ستة أشهر بسبب تداعيات أزمة كورونا، بحسب "الألمانية".





وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى إنعاش الاستهلاك في ظل الأزمة.





وتركت الحكومة للتجار ومقدمي الخدمات الحرية في إمكانية وكيفية توصيل الشراح الضريبية المخفضة إلى المستهلكين.





وتراجعت أسعار المستهلكين من أغسطس إلى سبتمبر الماضيين بنسبة 0.2% وفقا لحسابات المكتب الاتحادي للإحصاء.