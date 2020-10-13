عباس أبو الحسن يغازل جمهوره عبر "إنستجرام" برفقة كلبه





عباس ابو الحسن، ممثل وسينارست، من أعماله الشهيرة كسينارست فيلم" إبراهيم الأبيض"، ومن أعماله كممثل دور المجرم الجزار في فيلم"مافيا" وجملته الشهيرة"عجبا لكم أيها المصريون"، ومسلسل" أرض جو" و مسلسل" ابو عمر المصري"، ووالدة الفنان عباس ابو الحسن هي مصممة الازياء الشهيرة شمس الأتربي.



يحرص الفنان عباس أبو الحسن، علي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.وشارك عباس، منذ قليل جمهوره بصورة جديدة له، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر عباس، بالصورة من داخل حديقة منزله برفقة كلبه وعلق علي الصورة وكتب : لا وفاء مطلق لإنسان أخا أو صديق عمر .. يظل الكلب هو نعم الرفيق الدائم الإخلاص والمحب حباً غير مشروط والصديق والسند.