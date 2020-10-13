عباس أبو الحسن يغازل جمهوره عبر "إنستجرام" برفقة كلبه

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
يحرص الفنان عباس أبو الحسن، علي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.


وشارك عباس، منذ قليل جمهوره بصورة جديدة له، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر عباس، بالصورة من داخل حديقة منزله برفقة كلبه وعلق علي الصورة وكتب : لا وفاء مطلق لإنسان أخا أو صديق عمر .. يظل الكلب هو نعم الرفيق الدائم الإخلاص والمحب حباً غير مشروط والصديق والسند. 


عباس ابو الحسن، ممثل وسينارست، من أعماله الشهيرة كسينارست فيلم" إبراهيم الأبيض"، ومن أعماله كممثل دور المجرم الجزار في فيلم"مافيا" وجملته الشهيرة"عجبا لكم أيها المصريون"، ومسلسل" أرض جو" و مسلسل" ابو عمر المصري"، ووالدة الفنان عباس ابو الحسن هي مصممة الازياء الشهيرة شمس الأتربي.

أخبار تهمك

المولد النبوي 2020.. 7 بشائر سارة بشأن الحلويات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

منذ أقل من ساعة

قائد المنتخب السابق يتحدث عن خطوة الأهلي المميزة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

سر تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 8 ساعات

إدارة الرجاء المغربي ترفض طلب الزمالك بشأن أحداد

منذ أقل من ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 11 ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

03:30 م

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»