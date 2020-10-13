ميدو: مازال أمام الزمالك فرصة لجعل موسمه تاريخياً بحصد لقب أبطال إفريقيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، بفريق الزمالك بعد انتصاره على حساب نظيره نادي حرس الحدود أمس الإثنين في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد المكس بالأسكندرية.


وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " الفوز على حرس الحدود كان في غاية الأهمية من أجل ضمان المركز الثاني، ورفع الروح المعنوية قبل مباراة الرجاء البيضاوي المغربي".


وأشار، "مازال أمام الزمالك فرصة لجعل موسمه تاريخيا رغم فقدان لقب الدوري المصري الممتاز، وهو حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، وهذا سيجعل موسم الابيض تاريخي هذا الموسم، بعد نجاحه في حصد لقب كأس السوبر المصري والإفريقي".


وأتم، " الغيابات أثرت كثيرا على نادي الزمالك هذا الموسم، لكن اعتقد أن الأمر سيتغير على مستوي الأداء بعد عودة كل هذه الغيابات ومشاركتها مع الفريق بشكل طبيعي".

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