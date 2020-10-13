موعد إنضمام علي معلول لبعثة الأهلي بالمغرب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي موعد إنضمام التونسي علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر لبعثة الفريق في المغرب.


وقال عبدالحفيظ أن معلول سيصل المغرب يوم غداً الأربعاء في الوقت الذي يتواصل فيه الجهاز الفني بالفريق مع اللاعب بعد مشاركته الأخيرة رفقه منتخب تونس.


وتطير بعثة المارد الأحمر بطائرة خاصة اليوم الثلاثاء لخوض مواجهة نادي الوداد المقرر لها السبت القادم لحساب مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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