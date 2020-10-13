سعد لمجرد يودع سعد الله عزيز بكلمات مؤثرة





وعبر عن حزنه لرحيله قائلاً: "كم أدخلت البهجة في بيوتنا بأعمالك الفنية .. وداعاً أيها الرجل الطيب وإن لله وإن إليه راجعون .. الأستاذ سعد الله عزيز في ذمة الله اللهم ارحمه واغفرله".





وتباينت الكثير من التعليقات من قبل متابعيه متمنين له الدعاء بالرحمة والمغفرة.





يشار أن أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، تصدرت قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.





واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.





يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

رحل سعد الله عزيز، عن عالمنا اليوم بعد كثير من الأعمال الفنية الناجحة، وحرص سعد لمجرد علي توديعه بكلمات مؤثرة، ونشر سعد صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.