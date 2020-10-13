أمير مرتضى يحفز لاعبي الزمالك قبل السفر إلى المغرب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:53 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي على التحدث سريعاً مع اللاعبين في مطار القاهرة قبل السفر إلى المغرب استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 18 أكتوبر الجاري.


وقام أمير مرتضى بمطالبة اللاعبين بضرورة التكاتف والتركيز بداية من السفر حتى خوض المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، مشددا لهم على أنه سيتم توفير المناخ الجيد لهم من أجل تحقيق هدفهم المنشود.


ويتواجد أمير مرتضى برفقة بعثة الفريق التي تطير إلى المغرب استعداداً لمباراة الأحد المقبل.


ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل الموافق ١٨ أكتوبر في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

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