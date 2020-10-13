طبيب الزمالك يزف خبراً ساراً قبل سفر الفريق إلى المغرب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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حرص الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمود علاء مدافع الفريق للاطمئنان عليه وتحسن حالته بعد إصابته بكدمة أمس في مباراة الزمالك أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري .


وقال محمود علاء في حديثه مع رئيس الجهاز الطبي أنه يشعر بتحسن كبير، وسيبذل أقصى جهد من أجل اللحاق بالمباراة المقبلة للفريق أمام الرجاء المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وحقق الزمالك فوزا صعبا للغاية على حساب حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل الموافق ١٨ أكتوبر في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

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