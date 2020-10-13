



ظهرت الان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والاجنبية 2020 برقم الجلوس من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية للطلاب





يريد طلاب الدول الأخرى الوافدين إلى مصر التقدم للجامعات الموجودة داخل مصر، وقد أتاح التعليم المصري لأي طالب غير مصري التقدم للجامعات، وذلك طبقا لضوابط موضوعة مسبقا تهدف لتنظيم العملية التعليمية للطلاب المتقدمين من خارج البلاد، وقد بدأ التعليم المصري بتلقي طلبات الشهادات المعادلة منذ منتصف سبتمبر، وقد قام بمد تلقي الطلبات إلى منتصف أكتوبر، وذلك لكل طالب مغترب عن بلاده وافدًا إلى مصر لتلقي العلم.





ميعاد نتائج الشهادات المعادلة

تقدمت أعداد كبيرة من الطلاب للجامعات المصرية، وهم الآن في انتظار إعلان التعليم المصري الموعد المقرر للنتائج، ولكن التعليم المصري قام بمد التقدم للكليات حتى منتصف أكتوبر، وذلك حتى يستطيع الطلاب الذين لم تسمح لهم الفرصة بالتقدم بسبب عدم وجودهم في مصر التقدم خلال المدة المعلن عنها، وتسهل الوزارة على جميع المتقدمين الحصول على الأوراق التي يتم التقدم بها للجامعة، ومن المتوقع أن يتم ظهور النتائج بمجرد الانتهاء من التنسيق.





طريقة تقدم الشهادات المعادلة للجامعات

يتم تلقي طلبات التنسيق الخاصة بالشهادات المعادلة في القاهرة من خلال المكتب الرئيسي، وقد قامت الوزارة بتوفير فرعين آخرين لتلقي الطلبات؛ أحدهم في أسيوط والآخر في الإسكندرية، وذلك لتخفيف تكدس الطلاب في مكان واحد وحتى يستطيع الجميع التقدم سريعًا بدون انتظار، وقد اهتمت الوزارة بعمل فرع في الإسكندرية حتى يتمكن أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من التقدم فيه دون الحاجة للذهاب إلى القاهرة، كما اهتمت الوزارة بفتح فرع أسيوط حتى يتمكن أبناء الصعيد من التقدم دون الحاجة للسفر.





كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادات المعادلة

يستطيع الطلاب الوافدين لمصر لتلقي التعليم بها من خلال الجامعات المصرية، معرفة قبول الجامعات من عدمه بالخطوات التالية:-





- الذهاب لبوابة التعليم والبحث عن الشهادات المعادلة والدخول إليها ( اضغط هنا ).

- يتم إضافة البيانات التي تطلبها البوابة؛ كي يتم معرفة النتيجة وهي؛ كود التنسيق، اسم الطالب، بيانات الإقامة.

- اختيار بيان نتائج الشهادات المعادلة، ورؤية نتيجة القبول.



