ظهرت الان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والاجنبية 2020 برقم الجلوس من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية للطلاب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:52 م
نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والاجنبية 2020
نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والاجنبية 2020
Advertisements

ظهرت الان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والاجنبية 2020 برقم الجلوس من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية للطلاب

يريد طلاب الدول الأخرى الوافدين إلى مصر التقدم للجامعات الموجودة داخل مصر، وقد أتاح  التعليم المصري لأي طالب غير مصري التقدم للجامعات، وذلك طبقا لضوابط موضوعة مسبقا تهدف لتنظيم العملية التعليمية للطلاب المتقدمين من خارج البلاد، وقد بدأ التعليم المصري بتلقي طلبات الشهادات المعادلة منذ منتصف سبتمبر، وقد قام بمد تلقي الطلبات إلى منتصف أكتوبر، وذلك لكل طالب مغترب عن بلاده وافدًا إلى مصر لتلقي العلم. 

ميعاد نتائج الشهادات المعادلة
تقدمت أعداد كبيرة من الطلاب للجامعات المصرية، وهم الآن في انتظار إعلان التعليم المصري الموعد المقرر للنتائج، ولكن التعليم المصري قام بمد التقدم للكليات حتى منتصف أكتوبر، وذلك حتى يستطيع الطلاب الذين لم تسمح لهم الفرصة بالتقدم بسبب عدم وجودهم في مصر التقدم خلال المدة المعلن عنها، وتسهل الوزارة على جميع المتقدمين الحصول على الأوراق التي يتم التقدم بها للجامعة، ومن المتوقع أن يتم ظهور النتائج بمجرد الانتهاء  من التنسيق. 

طريقة تقدم الشهادات المعادلة للجامعات 
يتم تلقي طلبات التنسيق الخاصة بالشهادات المعادلة في القاهرة من خلال المكتب الرئيسي، وقد قامت الوزارة بتوفير فرعين آخرين لتلقي الطلبات؛ أحدهم في أسيوط والآخر في الإسكندرية، وذلك لتخفيف تكدس الطلاب في مكان واحد وحتى يستطيع الجميع التقدم سريعًا بدون انتظار، وقد اهتمت الوزارة بعمل فرع في الإسكندرية حتى يتمكن أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من التقدم فيه دون الحاجة للذهاب إلى القاهرة، كما اهتمت الوزارة بفتح فرع أسيوط حتى يتمكن أبناء الصعيد من التقدم دون الحاجة للسفر. 

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادات المعادلة
يستطيع الطلاب الوافدين لمصر لتلقي التعليم بها من خلال الجامعات المصرية، معرفة قبول الجامعات من عدمه بالخطوات التالية:-

- الذهاب لبوابة التعليم والبحث عن الشهادات المعادلة والدخول إليها (اضغط هنا).
- يتم إضافة البيانات التي تطلبها البوابة؛ كي يتم معرفة النتيجة وهي؛ كود التنسيق، اسم الطالب، بيانات الإقامة.
- اختيار بيان نتائج الشهادات المعادلة، ورؤية نتيجة القبول. 

ظهرت الان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والاجنبية 2020 برقم الجلوس من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية للطلاب

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والاجنبية 2020 برقم الجلوس نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والاجنبية 2020 نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2020 بوابه الحكومه المصريه

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

منذ ساعة الا ربع

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

سر تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 11 ساعة

إدارة الرجاء المغربي ترفض طلب الزمالك بشأن أحداد

منذ ساعة الا ربع

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

المولد النبوي 2020.. 7 بشائر سارة بشأن الحلويات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 8 ساعات

قائد المنتخب السابق يتحدث عن خطوة الأهلي المميزة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

برقم الجلوس.. نتيجة تحويلات طلاب الدبلومات الفنية والشهادات العربية

تنسيق الشهادات المعادلة2019.. الأوراق المطلوبة وموعد التقديم

تنسيق 2019 .. ننشر رابط تسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية | خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2019

من البداية.. دليلك للتسجيل في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

عبر بوبة الحكومة المصرية.. استعلم عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 بالإسم

الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية 2019 من هنا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

03:30 م

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»