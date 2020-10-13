عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا للحكومة عن المشروعات القومية
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:49 م
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من المسئولين لمتابعة مشروعات تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي.
ووفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبلقليل، وجه الرئيس، اليوم الثلاثاء، بالإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
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