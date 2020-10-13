عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا للحكومة عن المشروعات القومية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من المسئولين لمتابعة مشروعات تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي.



