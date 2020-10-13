إعلان هام من الصحة العالمية بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا

أكدت المدير الإقليمي لشؤون أحوال الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، دوريت نيتسان، أن العالم لم يشهد أية موجة ثانية لوباء كورونا.

وأضافت دوريت نيتسان، في مؤتمر" الوباء 2020 العالمي، التحديات والحلول والآثار": "هناك بلدانا تشهد ارتفاعا لعدد المرضى المصابين بالفيروس التاجي. ومن جهة أخرى هناك بلدان تشهد انخفاضا في الإصابات، وإننا ندرس الأوضاع في كلا المجموعتين من البلدان".

وأوضحت دوريت نيتسان، أن أنواع وأشكال مختلفة لفيروس كورونا تدل على عدم وجود أية موجة ثانية لوباء "كوفيد – 19" في العالم.

وأشارت دوريت نيتسان، إلى أن الكثير لا يدرك أن فيروس كورونا هو عدوى خطيرة جدا وأن شكله الخطير والمؤلم قد أصاب 5% من سكان العالم ويهدد حياتهم .

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي عن اندلاع الوباء العالمي لعدوى فيروس "كوفيد – 19". وقد سجلت في العالم إلى حد الآن 37109851 إصابة به. وأودى الفيروس بحياة 1070355 شخصا.



