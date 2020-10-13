إصابة مدرب منتخب سلوفاكيا بفيروس كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:59 م
بافيل هابال
بافيل هابال
وكالات
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قال الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مدربه بافيل هابال أصيب بفيروس كورونا، وسيغيب عن مواجهة الكيان الصهيوني بدوري الأمم الأوروبية.

وذكر الاتحاد السلوفاكي أن هابال وخمسة أعضاء بالجهاز أصيبوا بفيروس كورونا عقب الخسارة بهدف نظيف أمام المنتخب الاسكتلندي يوم الأحد الماضي. وغاب عن المنتخب السلوفاكي بالفعل ميلان سكرينيار وياروسلاف ميهاليك بعد إصابتهما بفيروس كورونا قبل المباراة.

ويقبع المنتخب السلوفاكي في قاع ترتيب المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ولكن من الممكن أن يقفز المنتخب السلوفاكي للمركز الثالث إذا فاز على المنتخب الإسرائيلي غدا الأربعاء.

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