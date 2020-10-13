بارتوميو يوجه صفعة جديدة للاعبي برشلونة

يعمل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني على إتخاذ جملة من القرارات خلال الفترة القليلة المُقبلة الامر الذي من شأنه سيؤثر على عقود بعض نجوم البلوجرانا خلال الموسم الجاري.









وقال برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن الرئيس يخطط لخفض رواتب لاعبي برشلونة بنسبة تصل إلى 20% خلال منافسات الموسم الحالي تزامناً مع المشاكل الإقتصادية التي تضرب النادي مؤخراً.









وسبق وأن أعلنت الإدارة خفض مرتبات اللاعبين بنسبة 70% خلال شهر مارس الماضي وبالطبع ستُشكل تلك المسألة ضربة قوية للاعبي الفريق وصدام جديد مع الرئيس.



