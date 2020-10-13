أول الراحلين عن صفوف برشلونة بطلب من كومان

كشفت تقارير صحفية، عن أول الراحلين عن صفوف برشلونة، بناءاً على رغبة رونالد كومان المدير الفني للفريق.









وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن ليفربول تواصل مع برشلونة من أجل ديمبلي خلال الفترة المقبلة.









وتابعت الصحيفة، أن برشلونة خطط لبيع ديمبلي خلال يناير المقبل، ويوجد أمام ديمبلي فرصة من أجل المشاركة وتقديم نفسه بشكل جيد.









وتعاقد برشلونة مع ديمبلي في صيف عام 2017، قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 135 مليون يورو.









وفي سياق آخر كشفت تقارير صحفية عن موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.









وذكرت إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية أن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستقام يوم 24 أكتوبر في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت أبوظبي أي الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.









وسيتعين على برشلونة وريال مدريد لعب مباراتين قبل الكلاسيكو، حيث سيلعب البارسا أولاً ضد خيتافي، ثم فرينكفاروزي المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أما الريال فسوف يلعب أمام قادش، ثم شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري الأبطال.



