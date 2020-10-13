رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يرافق بعثة الفريق إلى المغرب





يرافق الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال الدكتور محمد شوقي إن الأمور تسير بشكل جيد، في إطار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة أفراد البعثة، مؤكدًا أن الدكتور خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي للفريق اطمأن على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة المصرية.





ومنح الجهاز الطبي للنادي إجراءات وقائية مشددة لأفراد البعثة؛ للحفاظ على سلامة الجميع في رحلة المغرب



