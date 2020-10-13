قتلى في انفجار صهريج لنقل الوقود بنيجيريا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:24 م
انفجار صهريج
انفجار صهريج
وكالات
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لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم في حادث وقع على طريق سريع للسيارات، في جنوب غرب نيجيريا.

 

وقد أفادت صحيفة " ديلي بوست" النيجيرية، اليوم الثلاثاء، بأن الحادث نجم عن انفجار صهريج لنقل الوقود.

 

وقالت المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية لسلامة المرور على الطرق السريعة في نيجيريا، أغنس أوجونجبيمي: "لقد فقد السائق الذي كان يقود الصهريج المحمل بوقود الديزل، السيطرة على الشاحنة التي انقلبت وانفجرت".

 

وأضافت أغنس أوجونجبيمي: "تضررت خلال الحادث، 8 سيارات، احترقت كلها بالكامل".

 

وأوضحت أن الحادث وقع بعد ظهر يوم 12 أكتوبر، على طريق "إليسا أكوري" السريع بولاية أوسون. ونقل الجرحى الى المستشفى.

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