قتلى في انفجار صهريج لنقل الوقود بنيجيريا
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:24 م
وكالات
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لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم في حادث وقع على طريق سريع للسيارات، في جنوب غرب نيجيريا.
وقد أفادت صحيفة " ديلي بوست"
النيجيرية، اليوم الثلاثاء، بأن الحادث نجم عن انفجار صهريج لنقل الوقود.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية
لسلامة المرور على الطرق السريعة في نيجيريا، أغنس أوجونجبيمي: "لقد فقد السائق
الذي كان يقود الصهريج المحمل بوقود الديزل، السيطرة على الشاحنة التي انقلبت وانفجرت".
وأضافت أغنس أوجونجبيمي: "تضررت خلال
الحادث، 8 سيارات، احترقت كلها بالكامل".
وأوضحت أن الحادث وقع بعد ظهر يوم 12 أكتوبر،
على طريق "إليسا أكوري" السريع بولاية أوسون. ونقل الجرحى الى المستشفى.
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