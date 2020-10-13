بعثة الأهلي تغادر القاهرة متجهة إلى المغرب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:23 م
بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
علي نبوي
Advertisements
غادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، متجهة إلى كازابلانكا بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة بعثة الاهلي المغرب الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أيمن اشرف

أخبار تهمك

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

سر تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

منذ أقل من ساعة

قائد المنتخب السابق يتحدث عن خطوة الأهلي المميزة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

إدارة الرجاء المغربي ترفض طلب الزمالك بشأن أحداد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

المولد النبوي 2020.. 7 بشائر سارة بشأن الحلويات

منذ ساعتين و 15 دقيقة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 8 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

03:30 م

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»