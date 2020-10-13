التحقيق في إصابة 8 أشخاص بإختناق داخل سوبر ماركت شهير بالإسكندرية



كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن هايبر ماركت "ف. ال" بمنطقة سبورتنج، دائرة القسم، وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين بالمعاينة والفحص نشوب حريق سبب ماس كهربائي مما تسبب فى إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، بينهم 5 تم إسعافهم داخل سيارات الإسعاف موقع الحادث، بينما تم نقل حالتين للمستشفى الأميري الجامعي، وحالة واحدة إلى مستوصف خاص، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.

أمرت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، بسرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق فى حريق نشب داخل مخزن سلع غذائية تابع لفرع سوبر ماركت شهير، كما أمرت بندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وسؤال العاملين حول الحريق.