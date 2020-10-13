خاص.. العرض الأول لفيلم"مش أنا" لتامر حسني بمهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، لتكريم الفنان تامر حسنى، فى سابع يوم من فعاليات المهرجان الموافق ٢٩ أكتوبر الجارى وذلك عن دوره في فيلمه السينمائي الجديد"مش أنا" الذي سيتم عرضه لأول مرة فى فعاليات المهرجان.
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و يحتفل مهرجان الجونة أيضًا بإطلاق ألبوم الفنان تامر حسنى “خليك فولاذى” الذى كشف عن البوستر التشويقي له أمس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
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قصة الفيلم تدور حول حالة نفسية تصيب تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف "مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقة الفقيرة الكادحة ".


يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

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