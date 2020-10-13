"القوى العاملة": حل مشكلة 390 عاملا بالعاشر من رمضان



ووافق وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر للعاملين بـ"هني ويل" من صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة، مشددا علي أنه لا يجوز المساس بأجور العاملين كونها أحد الالتزامات الجوهرية التى تقع على عاتق رب العمل والمصونة بقوة القانون.



وكان حوالي 50 عاملا من الشركة قد حضروا إلي ديوان عام الوزارة، واستقبلهم خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وبحث مطالبهم التي تمثلت في توفير وسائل الانتقال كما كانت، فضلا عن صرف مرتبات شهري أغسطس وسبتمبر وباقى مرتب أبريل ومايو 2020.



والتقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، أحمد الضبع رئيس مجلس إدارة الشركة، وممثلين عنها، وخالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، ووكيل المديرية أحمد عبد الهادي.



وتم الاتفاق علي أن يلتزم العمال لتشغيل الشركة بكامل طاقتها، والحضور إلى مقر العمل في المواعيد الرسمية وبانتظام، فضلا عن التزام الشركة بصرف بدل مواصلات يوميًا للعمال لمدة عشرة أيام حتى توفر لهم وسائل نقل كما كان معتادً، والنظر في الجزء المخصوم من مرتب شهر أبريل ومايو 2020.



وقدم الوزير الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.



نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في حل مشكلة 390 عاملا بالشركة المصرية للصناعات الغذائية "هني ويل" بالعاشر من رمضان.