أحمد فلوكس عن سامي العدل :"كم أفتقدك يا أحن وأرجل من عرفت"

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أحييا الفنان أحمد فلوكس ذكري وفاة الراحل سامي العدل ، ونشر فلوكس صورة للراحل سامي العدل على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق فلوكس على الصورة وكتب : كم أفتقدك يا أحن وأرجل من عرفت .. الله يرحمك يا راجل يا كريم يا جدع .. اتعلمت منك الرجولة وهتفضل أبويا .. الله يرحمك أرجو الدعاء لسامي العدل.



في سياق آخر، يواصل الفنان أحمد فلوكس حاليًا التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم" سفينة نوح"، الذي من المقرر طرحه بداية عام 2021، ويشاركه في بطولته الفنان منذر رياحنة، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج حسام الجوهري، ومن المُقرر أن يظهر أحمد فلوكس خلال أحداثه بشكل صعيدي.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية هو فيلم "الممر"، وهو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.