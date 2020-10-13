هاني عادل: الناس الطيبين بيلمسوا قلبك وبيسيبوا ابتسامة على وشك

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
نشر الفنان هاني عادل، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق هاني عادل على الصورة قائلا: "الناس الطيبين يتركون انطباع جيد .. يلمسون قلبك ويتركون ابتسامة على وجهك".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- بالظبط بجد
- مبقوش موجدين
- عندك حق

يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مسلسل "ليه لأ"، وهو من بطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، هالة صدقي، عمر السعيد، شيرين رضا، ومحمد الشرنوبي.

وشارك هاني عادل ايضا في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" بطولة هبة مجدى، وعبير صبرى، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة

أخبار تهمك

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 7 ساعات

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 6 ساعات

المولد النبوي 2020.. 7 بشائر سارة بشأن الحلويات

منذ أقل من ساعة

سر تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

قائد المنتخب السابق يتحدث عن خطوة الأهلي المميزة

منذ ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»