اكتشاف 3 مقابر جماعية بمدينة ترهونة بليبيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:47 م
مقابر جماعية
مقابر جماعية
وكالات
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اكتشفت السلطات الليبية، 3 مقابر جماعية في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وبحسب الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين، عثر فريق تابع لإدارة البحث عن الرفات، على 3 مقابر جماعية قريبة من بعضها، وجرى انتشال 3 رفات في اليوم الأول من إحداها.

 

ولفتت الهيئة، إلى أن العمل بالمقبرتين الأخريين سيجري استكماله في وقت لاحق.

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مقبرة جماعية ليبيا ترهونة

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