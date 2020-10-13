اكتشاف 3 مقابر جماعية بمدينة ترهونة بليبيا
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:47 م
وكالات
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اكتشفت السلطات الليبية، 3 مقابر جماعية في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس، وفقًا لقناة روسيا اليوم.
وبحسب الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف
على المفقودين، عثر فريق تابع لإدارة البحث عن الرفات، على 3 مقابر جماعية قريبة من
بعضها، وجرى انتشال 3 رفات في اليوم الأول من إحداها.
ولفتت الهيئة، إلى أن العمل بالمقبرتين
الأخريين سيجري استكماله في وقت لاحق.
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