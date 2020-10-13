اكتشاف 3 مقابر جماعية بمدينة ترهونة بليبيا

اكتشفت السلطات الليبية، 3 مقابر جماعية في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وبحسب الهيئة العامة الليبية للبحث والتعرف على المفقودين، عثر فريق تابع لإدارة البحث عن الرفات، على 3 مقابر جماعية قريبة من بعضها، وجرى انتشال 3 رفات في اليوم الأول من إحداها.

ولفتت الهيئة، إلى أن العمل بالمقبرتين الأخريين سيجري استكماله في وقت لاحق.