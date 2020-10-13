أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"





كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق إمكانية تواجد فرجاني ساسي في بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





قال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" رئيس الزمالك هو من أعلن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا، اللاعب بالتأكيد سيجري مسحات، وفي حالة ثبوت سلبيتها بالتأكيد سيكون مع الزمالك".





وأضاف: "الزمالك في حاجة لوجود اللاعب، ولكن هناك أكثر من بديل له في النادي مثل محمد حسن، وأعتقد أن البطولة مهمة للزمالك والأهلي للغاية، لا يجب التعجل في حسم موقف اللاعب، إلا بعد إجراء التحليل القادم، وأعتقد أنه سيشارك في لقاء الوداد".







