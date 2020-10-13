أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:30 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق إمكانية تواجد فرجاني ساسي في بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" رئيس الزمالك هو من أعلن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا، اللاعب بالتأكيد سيجري مسحات، وفي حالة ثبوت سلبيتها بالتأكيد سيكون مع الزمالك".

وأضاف: "الزمالك في حاجة لوجود اللاعب، ولكن هناك أكثر من بديل له في النادي مثل محمد حسن، وأعتقد أن البطولة مهمة للزمالك والأهلي للغاية، لا يجب التعجل في حسم موقف اللاعب، إلا بعد إجراء التحليل القادم، وأعتقد أنه سيشارك في لقاء الوداد".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة رسالة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد حسن

أخبار تهمك

إدارة الرجاء المغربي ترفض طلب الزمالك بشأن أحداد

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

قائد المنتخب السابق يتحدث عن خطوة الأهلي المميزة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

سر تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 11 ساعة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

المولد النبوي 2020.. 7 بشائر سارة بشأن الحلويات

منذ ساعتين و 15 دقيقة

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

منذ أقل من ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

أحمد حسن يوجه نصيحة للزمالك بشأن "ساسي"

03:30 م

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»