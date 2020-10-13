موعد العام الدراسي الجديد 2020 وبدء دخول المدارس في مصر لكافة الطلاب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:38 م
موعد العام الدراسي الجديد 2020
موعد العام الدراسي الجديد 2020
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موعد العام الدراسي الجديد 2020 وبدء دخول المدارس في مصر لكافة الطلاب

يريد البعض معرفة العام الدراسي الجديد 2020 وموعد العودة إلى المدارس في مصر، وسوف نتعرف في هذا المقال الموعد المحدد لبداية العام الدراسي، ومتى يرجع الطلاب إلى مدارسهم، والإستعدادات التي يقوم بها أولياء الأمور لاستقبال العام الدراسي، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية العام الدراسي الجديد لعام 2020، والمواد التي سوف يتم تدريسها والجدول المحدد للتعليم عن بعد، ووضعت وزارة التربية والتعليم خطة لبداية ونهاية الامتحانات لجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وبما فيهم أيضًا موعد امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أقسامها.

موعد بداية العام الدراسي الجديد
- لقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية العام الدراسي الجديد للعام الحالي 2020
- كان هذا الموعد في تمام يوم 17/10/2020، وهذا اليوم يوافق السبت.
- تكون نهاية العام الدراسي في 24/6/2021
- بذلك تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 6/2/2020، إلى يوم 20/2/2020،
- رجوع الطلبة للترم الثاني يكون يوم 20/2/2020، ومدة الدراسة في الترم الثاني تكون 96 يومًا.

ما هي مواعيد امتحانات العام الدراسي الجديد؟
 لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخطة الموضوعة لبداية امتحانات العام الدراسي الجديد سواء الترم الأول أو الترم الثاني، وكان الموعد المُعلن لبداية امتحانات الترم الأول هو السبت الموافق 23/1/2021، و امتحانات الترم الثاني تكون يوم السبت الموافق 15/5/2021، وحددت الوزارة أيضًا بداية امتحانات الدبلومات الفنية وتكون يوم 29/5/2021، والثانوية العامة تكون امتحاناتها بدايًة من يوم السبت ويوافق 19/6/2021.

كانت هذه خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم لاستعراض مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد ومواعيد الامتحانات، وقد حرصت الوزارة في وضعها لتلك الخطة على حفظ سلامة الطلاب عن طريق بث المناهج الدراسية للتعليم عن بعد بشكل ممنهج مما يرفع من كفاءة ونبوغ الطلاب نظر”ا لما تبذله وزارة التربية والتعليم من جهود في هذا المجال.

موعد العام الدراسي الجديد 2020 وبدء دخول المدارس في مصر لكافة الطلاب

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