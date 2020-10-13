اعرف الآن نتيجة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة ثانوية عامة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:33 م
نتيجة تقليل اغتراب
نتيجة تقليل اغتراب
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اعرف الآن نتيجة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة ثانوية عامة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خفض نتائج المرحلة الثالثة للتنسيق الجامعي في 2020-2021. الرابط الإلكتروني لتقليل نتائج الاغتراب، يمكن الحصول على نتائج المرحلة الثالثة من الحد من نفور الطلاب بواسطة الرابط التالي من هنا  وإنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال الدخول على هذا الرابط يتمكن الطلاب من معرفة المعلومات التي يحتاجونها.

روابط لنتائج الاغتراب عبر الإنترنت
يمكن الحصول على نتائج المرحلة الثالثة من الحد من اغتراب الطلاب بواسطة الرابط التالي (اضغط هنا).

خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الباب للحد من اغتراب الطلاب في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعة.

تقليل الاغتراب
يتم تقديم طلب تحويل الاغتراب وفقا لشروط وضوابط الحد من الاغتراب المقابل وغير المقابل المنصوص عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعة على ألا تتجاوز النسبة المقررة (10٪).

قواعد للحد من الاغتراب
- التحويل المقابل ضمن الحد الأدنى لقيمة القطاع.
- قم بإجراء تحويل غير مطابق بواسطة إكمال الحد الأدنى من الجامعة المطلوب تحويلها.
- مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.
- يتم التحويل فقط بواسطة موقع التنسيق الإلكتروني.
- لا يوجد نقل ورق.
- نقل مرة واحدة فقط.

بنود لتقليل الاغتراب
- استيفاء المتطلبات الأخرى للانتقال إلى الجامعة (على سبيل المثال، اجتياز اختبار القدرة الذي تم إجراؤه قبل ظهور درجات المدرسة الثانوية).

- تعتمد المقارنة بين الطلاب على مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة والتي تحدد قدرات الطلاب الخاصة ومدى تفوقهم الدراسي.

التحويل بين مؤسسات التعليم العالي
- يمكن للطلاب الذين يتم ترشيحهم لدخول إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو المتوسطة في أثناء عملية التنسيق التقدم فقط للتحويل الإلكتروني إلى كلية أخرى في نفس التخصص أو في تخصص آخر غير تخصص الطالب الأساسي.

- يجب على الطلاب استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المعلنة للتحويل المعلن وفقًا للنسبة المقررة.

اعرف الآن نتيجة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة ثانوية عامة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة الحكومة المصرية

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