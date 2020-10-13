2 مليون مشاهدة لأغنية خليني أشوفك تاني لرامي صبري

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احتفل الفنان رامى صبرى بنجاح أغنيته الجديدة "خليني اشوفك تاني " ، التي حصلت على ٢ مليون مشاهدة عبر يوتيوب.



ونشر صبرى مقطعا من أغنيته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، وكتب معلقًا عليها : "وصي قلبك شوية .. شكرا لـ ٢ مليون مشاهد على يوتيوب".



الأغنية من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي.



يذكر أن رامي صبري، طرح أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأصبحت من بين الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.



أغنية «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.



وحقق رامي صبري نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".



وتقول كلمات أغنية "فرصة تانية": غريب الحب مين فاهمه .. ما بين اتنين بيتفارقوا ..وبين اتنين بيتفاهموا .. في حد الحب ده سارقه وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها وأهو بنصلح غلطات بعد ما عيدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين وإن كان فيه حاجة إحنا خسرناها هنعوض في الجايات لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين ، ونروح ونسيب ونقول ما حصلش نصيب ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب يفكره باللي اتنسى بعد ما جرحه يطيب.. رايحين على فين ويا ترى هنقابل مين نرتاح وياه بعد فراق الغاليين الذكريات من كترها فاكرينها مش ناسيين".