بعد تعاونه مع تامر حسني في ألبومه.. جلال فهمي يُقدم للجمهور موهبة جديدة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
انتهى الموزع ومهندس الصوت جلال فهمي، من الهندسة الصوتية لمعظم أغاني ألبوم النجم تامر حسني، "خليك فولاذي" والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد جلال، لطرح أولى أعمال المطربة الشابة نغم، الذي تبنى موهبتها حيث تُذاع اليوم عبر جميع المحطات الإذاعية والقنوات الفضائية أغنية" معاك" للمطربة الشابة نغم، وهي من كلمات وليد الغزالي، وألحان كريم محسن.

و تبنى جلال، مؤخرًا موهبتين جديدتين وهما ماجد عصام، ونغم عصام، لمساعدتهم ودعمهم الكامل وتقديمهم للجمهور.
.
وقال جلال، في تصريحات صحفية: "من وجهة نظري أن ماجد ونغم لديهما خامة صوت جيدة جدًا، تستاهل الدعم، لذلك قررت أن أتبني موهبتهما وأدفع بهما للساحة الغنائية،".

جدير بالذكر أن جلال فهمي، قام بتوزيع العديد من أغاني نجوم مصر والوطن العربي أبرزهم تام رحسني، ياسمين نيازي، شذي، فادي بدر، فمن الأغاني التي وزعها لتامر حسني، " كل مرة"، "نور عيني"، "هوصلك "،" لأول مرة"، "من بعدي الطوفان" "حبيت أتنين" "زي النيل"،"حبيبي يارسول الله"، وألبوم "الجنة في بيوتنا" ولياسمين نيازي، طمن قلبي، نسايم، وعودني يارب.

أخبار تهمك

طرق الحصول على نتيجة الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

سر تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعة و نصف

الزمالك يستهدف ضم صفقتين من الدورى السعودي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

المولد النبوي 2020.. 7 بشائر سارة بشأن الحلويات

منذ ساعة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ يوم

5 صفقات في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قائد المنتخب السابق يتحدث عن خطوة الأهلي المميزة

منذ ساعة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:56 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

5 صفقات في الأهلي

11:26 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

07:59 ص

كواليس ثورة مهاجم الأهلي على بيتسو موسيماني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»