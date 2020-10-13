بعد تعاونه مع تامر حسني في ألبومه.. جلال فهمي يُقدم للجمهور موهبة جديدة



ويستعد جلال، لطرح أولى أعمال المطربة الشابة نغم، الذي تبنى موهبتها حيث تُذاع اليوم عبر جميع المحطات الإذاعية والقنوات الفضائية أغنية" معاك" للمطربة الشابة نغم، وهي من كلمات وليد الغزالي، وألحان كريم محسن.



و تبنى جلال، مؤخرًا موهبتين جديدتين وهما ماجد عصام، ونغم عصام، لمساعدتهم ودعمهم الكامل وتقديمهم للجمهور.

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وقال جلال، في تصريحات صحفية: "من وجهة نظري أن ماجد ونغم لديهما خامة صوت جيدة جدًا، تستاهل الدعم، لذلك قررت أن أتبني موهبتهما وأدفع بهما للساحة الغنائية،".



جدير بالذكر أن جلال فهمي، قام بتوزيع العديد من أغاني نجوم مصر والوطن العربي أبرزهم تام رحسني، ياسمين نيازي، شذي، فادي بدر، فمن الأغاني التي وزعها لتامر حسني، " كل مرة"، "نور عيني"، "هوصلك "،" لأول مرة"، "من بعدي الطوفان" "حبيت أتنين" "زي النيل"،"حبيبي يارسول الله"، وألبوم "الجنة في بيوتنا" ولياسمين نيازي، طمن قلبي، نسايم، وعودني يارب.

انتهى الموزع ومهندس الصوت جلال فهمي، من الهندسة الصوتية لمعظم أغاني ألبوم النجم تامر حسني، "خليك فولاذي" والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.