بوادر أزمة بين مورينيو وساوثجيت بسبب هاري كين

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:32 م
مورينيو وهاري كين
مورينيو وهاري كين
وكالات
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يبدو أن هناك بوادر أزمة تلوح في الأفق بين جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبر ونظيره جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بسبب هاري كين.

يصر ساوثجيت على أن كين على ما يرام، ويجب أن يكون جاهزاً غداً الأربعاء، على الرغم من إرسال قائد منتخب إنجلترا لإجراء فحص لمشكلة في الفخذ الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من الإصابة.

ويبدو أن ساوثغجت سيكون هناك تصادم بينه وبين جوزيه مورينيو، مع مخاوف بشأن لياقة كين لمباراة دوري الأمم الأوروبية، حيث ناشد مورينيو نظيره ساوثجيت علناً بعدم المخاطرة مع كين الذي لعب في 11 مباراة هذا الموسم، وشارك في 8 مباريات وكان بديلاً في فوز الأحد على بلجيكا، بعد أن اعتبر أنه غير لائق بما يكفي للبدء.

وكان هناك بالفعل حوار بين الطاقم الطبي للمنتخب الإنجليزي وأطباء توتنهام الذين يشعرون بالقلق على لياقة كين، وما إذا كانت مستويات التعب ستجعله عرضة للإصابة.

وغاب كين مهاجم توتنهام شهوراً عن الموسم الماضي، بعد تعرضه لتمزق في أوتار الركبة في مباراة ساوثهامبتون، عندما كان متعباً، وسيثير سجل الإصابات الأخير أجراس الإنذار.

لكن ساوثجيت يصر على أنهم لا يخاطرون بلياقته البدنية، ومنحه يومين من الإجازة الإضافية، وكان حريصاً على ثقة كين في أنه سيكون لائقاً للبدء.


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