القرار النهائي بشأن استئناف البطولة العربية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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اتخذ الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر رسميا قراره النهائي بشأن استئناف بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في بيان رسمي منذ قليل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أنه تقرر استئناف البطولة العربية بشكل طبيعي بعدما توقفت منذ فترة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.


كما أكد الاتحاد العربي أنه سيتم تحديد مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس وهو الدور الذي توقفت عنده بسبب انتشار فيروس كورونا وبعد ذلك سيتم تحديد مواعيد باقي مباريات الموسم الجديد.

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