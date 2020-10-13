الصحة السعودية تكشف: هل من يأخذ لقاح الإنفلونزا ينقل العدوى لمن حوله؟

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ذكرت وزارة الصحة، أنَّ لقاح الإنفلونزا الموسمية يمكن أخذه في أي وقت خلال الشتاء، ولا يشترط مرور عام على أخذ الجرعة السابقة.

وأشارت إلى أنَّ من يأخذ التطعيم لا يعدي من حوله بالإنفلونزا كما يشاع بين الناس.

ورد حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- على عدة استفسارات بهذا الخصوص: «لقاح الإنفلونزا الموسمية لقاح موسمي ينصح بأخذه خلال أي وقت ضمن موسم الشتاء، ولا يشترط مرور سنة من تاريخ أخذه السابق».

وقال حساب «الصحة 937»: «الحصول على تطعيم ولقاح الإنفلونزا أمر مهم للوقاية والتخفيف عند الإصابة بالإنفلونزا، وهو لقاح آمن ولا يسبب عدوى للأشخاص المخالطين».

وحول إعطاء اللقاح للأطفال، أوضحت وزارة الصحة، أنّه يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا للأطفال من عمر 6 أشهر وأكثر، ويعدّ الأطفال من سن ٦ أشهر إلى خمس سنوات من الفئات المستهدفة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

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