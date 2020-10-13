البورصة تخسر 5.9 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:12 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين ، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب للشراء.
وخسر رأس المال السوقي حوالي 5.9 مليار جنيه منهياً تعاملاته عند 628 مليار جنيه
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 11293.6نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1977.5 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 2905 نقطة،
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