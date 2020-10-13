البورصة تخسر 5.9 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين ، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب للشراء.





وخسر رأس المال السوقي حوالي 5.9 مليار جنيه منهياً تعاملاته عند 628 مليار جنيه