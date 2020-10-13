وزير الخارجية العراقي: بحثنا الاستفادة من الخبرات الأردنية والمصرية في إعادة الإعمار

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إنه بحث الاستفادة من الخبرات الأردنية والمصرية في إعادة الإعمار، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وجه فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، الشكر للسفير سامح شكري، وزير الخارجية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأضاف "حسين"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الاثنين، أن هناك ضرورة للتنسيق بين مصر والعراق فيما يتعلق بالتهديدات التي تحيط بالمنطقة، وهناك تعاون مشترك بين القاهرة وبغداد لكيفية التعامل ومجابهة هذه التهديدات.

وتابع وزير الخارجية العراقي، أن مباحثاته مع وزير الخارجية المصري تطرقت لبعض المسائل والأطر الاقتصادية المختلفة.