"الجوازات": هل انتهاء الإقامة يمنع تجديد تأشيرة الزيارة؟

أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، أنَّ انتهاء الإقامة للوافد، لا يمنعه من تجديد تأشيرة الزيارة لأحد المقربين له.





وذكرت الجوازات –عبر حسابها على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنَّ «انتهاء إقامة المستقدم لا يمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر».









ووجه أحد المقيمين، استفسارًا بأنَّ إقامته منتهية، فهل يحق له تجديد تأشيرة الزيارة من (أبشر) لزائر يستضيفه؟



