الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين

قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب لا يزال يدرس العروض المقدمة في مناقصة دولية لشراء قمح الطحين أغلقت أمس الاثنين دون الإعلان عن عمليات شراء بعد.





وقال متعاملون إن من المعتقد أن البائعين يعرضون ما بين 265 إلى 266 دولارا للطن، بينما يسعى الديوان المهني للحبوب إلى دفع ما بين 260 إلى 261 دولارا للطن.





وهذه هي المناقصة الأولى التي تسمح بعروض القمح من روسيا وموردي البحر الأسود الآخرين، ولكن فقط للأصناف العالية البروتين.





وتطلب المناقصة حجما اسميا قدره 50 ألف طن لكن الجزائر غالبا ما تشتري أكثر من الأحجام الاسمية الواردة في مناقصاتها.





وتطلب الجزائر شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين الأول والخامس عشر من نوفمبر وبين السادس عشر والحادي والثلاثين من الشهر نفسه. وفي حالة التوريد من أمريكا اللاتينية، يكون الشحن بين الأول والخامس عشر من أكتوبر وبين السادس عشر والثلاثين منه.



