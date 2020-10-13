الإصابة تبعد بن شيلويل وتريبير من قائمة إنجلترا لمواجهة الدنمارك

غادر اللاعبان بن شيلويل وكيران تريبير معسكر المنتخب الإنجليزي، وبالتالي غيابهما عن مواجهة الدنمارك غداً الأربعاء في دوري الأمم الأوروبية .









وذكر الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن مغادرة تريبير وبن شيلويل للمعسكر تقلل عدد اللاعبين إلى 28 لاعبا في قائمة المنتخب، فيما سيختار ساوثجيت 23 لاعبا فقط لخوض المباراة.









ولم يكشف الاتحاد في بيانه عن سبب مغادرة كلا اللاعبين، لكن تقارير صحفية بريطانية أكدت تعرضهما للإصابة.









وكان المنتخب الإنجليزي تغلب على نظيره البلجيكي 2 / 1 في المرحلة السابقة من المجموعة الثانية بالمستوى الأول للمسابقة.









ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن المنتخب البلجيكي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الدنماركي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل منتخب أيسلندا الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.



