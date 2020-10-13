تعديل في "ملاعب" الجولة قبل الأخير من الدوري المصري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مواعيد بعض المباريات المقرر اقامتها في الخامسة والنصف لتقام في الخامسة مساء ، وإقامة بعض المباريات المقرر اقامتها في الثامنة مساء لتقام في الثامنة والنصف ، كما تقرر تغيير أماكن بعض المباريات بعد ورود الموافقات الأمنية لتقام المباريات على النحو التالي:

- مباراتا الخميس 15 أكتوبر ضمن الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز : تقام مباراة الإسماعيلي مع أسوان في الخامسة مساء بدلا من الخامسة والنصف ، ومباراة المقاولون العرب مع إنبي في الثامنة والنصف بدلا من الثامنة مساء ، وذلك على الملعبين المحدد لهما سابقًا.

- مباراة الاتحاد السكندري مع الانتاج الحربي ضمن الجولة نفسها في موعدها المحدد في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل 17 أكتوبر مع نقلها إلى ستاد برج العرب بدلا من ستاد الأسكندرية .

- مباراة وادي دجلة مع الجونة ضمن الجولة نفسها في موعدها غدا الأربعاء 14 أكتوبر على أن تقام في الخامسة مساء بستاد السلام بدلا من بتروسبورت .

- وفي بطولة كأس مصر تقام مباراة طلائع الجيش مع بيراميدز في دور ال8 في الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء 14 أكتوبر بستاد المقاولون بدلا من ستاد بتروسبورت.