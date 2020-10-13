التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت جلسة يوم الثلاثاء على تباين، حيث تراجع مؤشرها العام 0.29%، وانخفض السوق الأول 0.40%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.03% و0.37% على الترتيf K

وتراجعت سيولة البورصة اليوم بنحو 2.2% لتصل إلى 69.64 مليون دينار مقابل 71.2 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 13.2% لتصل إلى 387.21 مليون سهم مقابل 445.98 مليون سهم بجلسة الاثنين.