التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:04 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت جلسة يوم الثلاثاء على تباين، حيث تراجع مؤشرها العام 0.29%، وانخفض السوق الأول 0.40%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.03% و0.37% على الترتيf K وتراجعت سيولة البورصة اليوم بنحو 2.2% لتصل إلى 69.64 مليون دينار مقابل 71.2 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 13.2% لتصل إلى 387.21 مليون سهم مقابل 445.98 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات انخفاضاً اليوم بصدارة التأمين بتراجع نسبته 1.07%، بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنمو قدره 1.12%.

وجاء سهم "ثريا" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 9.64%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 14.73% ،وحقق سهم "الكويت الوطني" نشاط السيولة بقيمة 13.38 مليون دينار مُتراجعاً 1.20%، بينما تصدر سهم "التعمير" نشاط الكميات بتداول 35.38 مليون سهم مُرتفعاً 1.92%

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