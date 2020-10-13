قائد المنتخب السابق يتحدث عن خطوة الأهلي المميزة

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن الخطوة الجيدة التي قام بها الأهلي قبل السفر إلى المغرب.





وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "تواجد الخطيب سيكون تحفيزا للاعبين، خاصة في ظل أهمية مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وتواجده سيعطي دفعة كبيرة للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".





وأضاف: "خطوة جيدة من إدارة النادي الأهلي بتواجد الخطيب رئيسا للبعثة، نتمنى التوفيق للفريق الأحمر في الصعود للمباراة النهائية، ونتمني النهائي يكون مصري في النهاية، بصعود الزمالك أيضًا".





وحول تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم، علق الصقر قائلًا: "الفكرة في الصفقات هي مدي استفادة النادي من اللاعب، النادي الأهلي لا يريد الدخول في صفقة تحدث فيها أزمات وينتقل اللاعب لنادٍ آخر، ناصر ماهر لاعب جيد في مركز رقم 10، محمد إبراهيم من اللاعبين المميزين ويجيد اللعب على الأطراف".





وتابع: "الأهلي ضم طاهر محمد طاهر ويتواجد كهربا وهناك أجايى يلعب في مركز الجناح، كما أن ناصر ماهر يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، ولكن هل مع عودته للأهلي سيتحمل الضغوط؟، خاصة أنه حصل على خبرات كبيرة ويشارك مع سموحة".





وواصل: "الأهلي ليس في حاجة إلى محمد إبراهيم، كما أن اللاعب قد يجد صعوبة في اللعب أساسيا، ولعبت مع إبراهيم في الزمالك، وفي حالة عدم مشاركته بصفة مستمرة، فأنه يتأثر نفسيًا، ونتمنى له التوفيق".











