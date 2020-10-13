حملات تعقيم وغلق مراكز للدروس الخصوصية.. القاهرة ترفع الطوارئ قبل بدء الدراسة

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رفعت الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء القاهرة، حالة الطوارئ، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، واتخذت جميع الإجراءات والتدابير، تحسبًا لأي طارئ، يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ونائبته بالمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم.







وفي إطار تلك التوجيهات، نظمت رئاسة حي المعصرة بالتعاون مع وحدة الرصد البيئي، حملة تطهير وتعقيم لمدارس (أبو بكر الصديق و٢٥يناير والنهضة المعمارية والشهيد عبد الباسط حسن وخديجه بنت خويلد) استعدادا لدخول المدارس الاسبوع القادم.





وفي المنطقة الشمالية، وجه الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بشن حملات على مراكز الدروس الخصوصية، وتمكنت الحملات من غلق عدد في نطاق حي حدائق القبة.





كما تابع "فوزي"، معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للتلاميذ، خاصة في نطاق الأحياء الأكثر احتياجًا كـ "الشرابية والزاوية الحمراء".





كما تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، تلك المعارض في حي السيدة زينب، ووجهت بالتيسير على أولياء الأمور، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع المترددين على هذه المعارض.